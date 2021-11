Meteo Latina e Lazio: pioggia o sole? Le previsioni per il weekend di 13 e 14 novembre

Sarà un fine settimana caratterizzato da un meteo variabile quello che attende la provincia pontina come il resto del Lazio tra sabato 13 e domenica 14 novembre.

Secondo il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com, “sul Lazio la variabilità atmosferica continuerà a dominare la scena anche questo weekend. L’ ingresso di un nuovo vortice depressionario dal Nord Europa verso l’Italia provocherà un peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Nord e parte del Centro Italia. Il Lazio resterà in parte ai margini del maltempo. Sabato ancora qualche pioggia bagnerà le aree meridionali della regione ma saranno in rapido dissolvimento. Schiarite su Roma e viterbese. Domenica la giornata sarà molto variabile, con piogge sparse e intermittenti, specie sulle coste, alternate ad ampie schiarite, quest’ultime più probabili nelle aree interne. Da domenica sera però è atteso il passaggio della coda del fronte perturbato che porterà piogge e rovesci, localmente abbondanti, sulle province di Viterbo, Roma e Latina. I fenomeni abbandoneranno queste aree già nel primo mattino di lunedì quando sono attese ampie schiarite. Accumuli non superiori ai 10mm. Temperature generalmente stazionarie. Ventilazione tesa di Scirocco sulle coste nella giornata di domenica. Mare nel complesso leggermente mosso. Ad inizio settimana potrebbe tornare a disturbare il vento di Grecale con ancora parecchia variabilità”

Meteo Latina: le previsioni per il weekend

Guardando nello specifico la situazione a Latina, secondo l’esperto, “le condizioni meteo nei prossimi giorni saranno caratterizzate da una spiccata variabilità. Il cielo sarà spesso disturbato da passaggi nuvolosi, a tratti minacciosi, con la possibilità di temporanei piovaschi. Non mancheranno ampie schiarite, specie sabato pomeriggio. Domenica giornata con cielo parzialmente nuvoloso e qualche pioggia di debole intensità in serata, più convinta sul litorale. Venti tesi di Scirocco”. Anche l’inizio della prossima settimana sarà “ancora variabile con il cielo disturbato dalle nubi e qualche improvvisa pioggia. Temperature stazionarie, massime comprese tra 15 e 18°C”.