Meteo Latina e Lazio: tra sole e pioggia, le previsioni per il primo weekend di novembre

Dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta anche sulla provincia pontina, colpendo in particolare il sud pontino e soprattutto Itri travolta da un violento nubifragio che ha causato ingenti danni nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, ci attende un fine settimana tra sole e pioggia.

“Nel corso del weekend una circolazione depressionaria si andrà isolando sul Mediterraneo occidentale determinando condizioni di instabilità frequente sulle regioni del Centro, con nubi irregolari sul Lazio e occasione per piogge sparse - spiega meteorologo di 3bmeteo.com Fabio da Lio -. Nel corso di sabato le precipitazioni interesseranno soprattutto le ore centrali del giorno, mentre domenica sarà inizialmente più soleggiata, seppur in un contesto di variabilità e con qualche possibile piovasco in arrivo serale”.

Le previsioni a Latina

Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Latina, aggiunge l’esperto, “la giornata di sabato sarà decisamente perturbata nella prima parte con acquazzoni che solo nel pomeriggio lasceranno spazio a qualche apertura e a un clima più asciutto. Venti moderati-tesi orientali, con raffiche talora prossime ai 50km/h. Domenica ben più soleggiata e mite, con temperature massime prossime ai 24°C e tesi venti di Scirocco”.

Allerta per la giornata di sabato 6 novembre

Prorpio in considerazione delle rpevisioni per sabato, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino del 6 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati". Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio.