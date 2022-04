Meteo Latina e Latina: che tempo fa a Pasqua e Pasquetta? Le previsioni per il weekend lungo

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Tanti si saranno posti questa domanda con l’avvicinarsi delle festività. A fare le previsioni per il fine settimana lungo delle festività pasquali, nella provincia di Latina e in tutto il Lazio, sono gli esperti di 3bmeteo.com.

"Nel corso dei prossimi giorni, o meglio sino a venerdì compreso, ritroveremo condizioni atmosferiche stabili ed estremamente miti, con temperature sopra le medie stagionali - spiega il meteorologo Francesco Del Francia - con punte massime di 23 - 26°C. I cieli risulteranno a tratti solcati da nubi alte e stratificate, con sabbia sahariana in sospensione. La prima parte di sabato 16 aprile trascorrerà stabile e molto mite (come le precedenti giornate), ritroveremo però un temporaneo cambiamento tra il pomeriggio/sera di sabato e le prime ore di domenica quando comparirà qualche nota instabile sotto forma di locali acquazzoni in spostamento dalle aree appenniniche verso le zone costiere (in particolare del medio-basso Lazio). La giornata di Pasqua trascorrerà all'insegna della stabilità e del forte Grecale (specie nelle province di Viterbo e Roma), tempo perlopiù assolato seppur non si esclude qualche piovasco pomeridiano su parte dei Castelli romani e sull'entroterra pontino (specie nei pressi dei Monti Lepini-Ausoni). Temperature massime previste in calo, comprese tra 17 e 22°C. Pasquetta ovunque assolata ma con moderati venti settentrionali; temperature previste in lieve ulteriore flessione”.

Meteo Latina: le previsioni per le festività pasquali

Ma vediamo quali sono le previsioni nello specifico per Latina. Il meteorologo Del Francia parla di “stabilità e bel tempo su Latina nei prossimi giorni, con valori massimi compresi tra 21 e 24°C; prevista qualche nube stratificata ad offuscare il cielo. Non escluso però qualche rapido acquazzone tra la tarda sera di sabato e le prime ore di domenica. Seguirà - aggiunge l’esperto - una Pasqua con ampi tratti assolati, specie nelle ore centrali, ma con moderati venti di Grecale e temperature in calo di alcuni gradi. Nel pomeriggio della Santa Pasqua possibile locale instabilità nelle aree dell'entroterra, specie quelle prospicienti i Monti Lepini-Ausoni. Pasquetta completamente assolata, con moderati venti settentrionali e valori massimi intorno ai 18-19°C”.