Meteo Latina e Lazio, che tempo farà? Le previsioni per l’inizio di febbraio

Che tempo ci aspetta la prossima settimana che coincide cin l’inizio del nuovo mese di febbraio? A rispondere a questa domanda ci pensano gli esperti di 3bmeteo.com che prevedo un nuovo peggioramento sia nella provincia di Latina che nel resto del Lazio.

“Un nuovo peggioramento del tempo si farà strada a inizio della prossima settimana, portando maltempo anche sulla regione - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni -. Tutta colpa di nuove fredde correnti dal nord Europa che a partire da lunedì dilagheranno sulla nostra Penisola, innescando una circolazione depressionaria che nei primi giorni di febbraio attraverserà le regioni centro meridionali con piogge, venti forti, mareggiate e nevicate. Nel dettaglio del Lazio già lunedì assisteremo a un rapido aumento delle nubi con piogge sparse in ulteriore intensificazione nel corso del tardo pomeriggio/sera. Il tutto accompagnato da un calo termico con neve sin verso i 700-900 metri di quota in Appennino. Tempo in rapido miglioramento martedì in attesa poi di un nuovo parziale aumento delle nubi e possibili nuove piogge in vista del prossimo fine settimana. Il peggioramento sarà altresì accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione, dapprima dai quadranti sudoccidentali e poi da quelli settentrionali con mari tendenti a molto mossi o localmente agitati”.

Le previsioni a Latina

Nello specifico a Latina, prosegue il meteorologo, “le nubi torneranno rapidamente ad aumentare lunedì, quando piogge e rovesci raggiungeranno la città dalla mattinata. Migliora rapidamente martedì con ritorno a tempo stabile e soleggiato almeno sino a giovedì, in attesa poi di un nuovo aumento della nuvolosità in vista del prossimo weekend anche se con rischio pioggia basso. Le temperature sono attese in calo lunedì, ma in nuovo rialzo a seguire con massime diurne sino a 14/15°C seppur con ventilazione a tratti moderata dei quadranti settentrionali”.