Meteo Latina, temperature in calo. Le previsioni per la prima settimana di luglio

E’ un inizio di estate altalenante quello che stiamo vivendo anche nella provincia di Latina. Se infatti nel nord della penisola il maltempo si sta facendo sentire, il sole e caldo persistono nelle zone centrali del Paese e anche al sud, ma per i prossimi giorni è atteso un calo delle temperature. Come andranno le cose nel resto della settimana, la prima di luglio?

A rispondere a questa domanda sono gli esperti di 3bmeteo.com. “L’anticiclone africano protegge ancora le regioni centro-meridionali favorendo sul Lazio condizioni stabili e soleggiate, con clima piuttosto caldo e temperature massime attese fino a 34°C lunedì sulle zone interne - spiega Lorenzo Badellino -. In particolare a Roma attese massime di 32°C, a Frosinone 34°C, a Latina 31°C, a Viterbo 30°C. Nella serata di lunedì tuttavia un fronte in discesa dall’Europa centro-settentrionale determinerà un peggioramento sulle province settentrionali con prime piogge su viterbese e reatino, in estensione nella notte successiva al resto della regione, con fenomeni anche temporaleschi sull’area di Frosinone.

Già nella mattinata di martedì - aggiunge il meteorologo - il fronte si allontanerà verso sud consentendo l’ingresso di ampie schiarite sulla nostra regione, seppur in un regime di variabilità. Le temperature scenderanno di qualche grado, con massime sui 30/32°C. Mercoledì un nuovo fronte in avvicinamento sarà causa di una certa intensificazione dell’instabilità con qualche rovescio in formazione soprattutto sulle zone interne, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature - conclude Badellino - caleranno ulteriormente portandosi quasi ovunque sotto i 30°C. Possibile stabilizzazione da giovedì e soprattutto venerdì, con anticiclone in rinforzo e temperature in aumento”.