Meteo Latina, sole e caldo: è la nuova ottobrata. Temperature fino a 25 gradi

Temperature sopra le medie stagionali e clima decisamente poco autunnale: sono queste le previsioni per la prossima settimana, quella che comincia lunedì 17 ottobre, anche nella provincia di Latina. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com che già nei giorni scorsi avevano anticipato una nuova rimonta anticiclonica in tutto il Paese. Si tratta, si legge sul sito, “di una massa d'aria piuttosto calda per il periodo (fino a +12°C/+14°C a 1500m) che causerà un rialzo termico, specie in montagna, portando così la penisola italiana a rivivere una nuova ottobrata a distanza di pochi giorni dall’ultima”.

Anche la provincia di Latina sarà interessata dalla nuova “ottobrata” con temperature che potranno raggiungere nei prossimi giorni anche la temperatura di 25°C di massima. Nello specifico per le giornate di domani e dopodomani gli esperti di 3bmeteo.com prevedono “bel tempo con sole splendente”; le temperature massime registrate saranno di 24°C lunedì e di 25°C martedì, le minime rispettivamente di 14°C e 15°C. Stabile la colonnina di mercurio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi invece le due giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre.