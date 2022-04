Meteo Latina: la primavera si fa attendere. Torna ancora la pioggia, possibili rovesci

La primavera si fa ancora attendere e dopo due giorni di tregua, con il sole a farla da padrone, peggiorano nuovamente le condizioni meteo nella provincia di Latina, come anche in tutto il resto del Lazio. A fare una previsione per le prossime ore gli esperti di 3bmeteo.com.

“Una rapida perturbazione foriera di piogge e acquazzoni transiterà velocemente, nella seconda parte di mercoledì, dalle regioni centrali verso quelle meridionali. Il Lazio - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia - risulterà la regione più interessata del Centro Italia con rovesci che potrebbero indugiare sin verso le prime ore di giovedì sui comparti orientali e meridionali. Venti meridionali, moderati o rafficati sulle coste, in rotazione a Maestrale nella notte tra 6 e 7 aprile. Migliora da giovedì con il ritorno di tempo stabile e temperature massime decisamente miti (18/21°C); qualche isolato piovasco pomeridiano non escluso sulle aree appenniniche e, puntualmente, nel corso di sabato sul medio-basso Lazio”.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 6 aprile a Latina, aggiunge ancora l’esperto Francesco del Francia, “dopo un primo mattino contraddistinto da spesse velature, noteremo un progressivo e ulteriore aumento della nuvolosità con prime piogge in arrivo proprio poco prima di mezzogiorno, in estensione alle ore pomeridiane e serali con tratti di piogge più deboli alternati anche a momentanei rovesci o temporali, (quest'ultimi non esclusi in tarda serata). Temperature massime in calo di qualche grado. Dopo le residue piogge notturne, seguirà un giovedì in miglioramento con nuvolosità variabile entro il tardo mattino; temperature massime in aumento sin verso i 17-18°C, mare mosso o molto mosso”.

Dando uno sguardo oltre, al fine settimana si attende “tempo pressoché stabile, seppur con nuvolosità a tratti maggiormente presente (specie nel corso di sabato); temperature massime con punte fin verso i 18-19°C. Ventilazione moderata o a tratti forte meridionale” conclude il meteorologo di 3bmeteo.com.