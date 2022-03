Meteo Latina, che tempo farà nel weekend? Le previsioni per sabato 19 e domenica 20 marzo

La primavera è ormai alle porte, ma quale sarà il tempo per il prossimo fine settimana, quello proprio del 19 e 20 marzo? A dare una risposta le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com.

Il sole si affaccerà poco sui cieli pontini e non mancheranno le precipitazioni, soprattutto nella giornata di domenica. Ma vediamo le previsioni nello specifico.

Iniziamo da sabato 19 marzo quando si attende una giornata “con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio” mentre in serata si prevedono “cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Non andrà meglio domenica 20 marzo quando si attendono “nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco”. La temperatura massima registrata sarà di 15°C e la minima di 8°C; “i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest”.