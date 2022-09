Meteo Latina, forte maltempo nel weekend. Domenica previsti temporali e piogge intense

“Nel corso del weekend è attesa la prima vera perturbazione di stampo autunnale e di matrice atlantica, dopo diversi mesi di assenza”: queste le previsioni per il fine settimana, l’ultimo di settembre, in tutta Italia, come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Ma il maltempo, sopratutto a partire da domenica, è atteso anche in provincia di Latina come anche nel resto del Lazio. A tratteggiare il quadro è l’esperto sempre di 3bmeteo.com Federico Brescia.

Meteo Lazio: le previsioni

“Sul Lazio il tempo sarà in peggioramento nel weekend a causa di una perturbazione in transito sull’Italia. La giornata di sabato sarà caratterizzata prevalentemente da un clima asciutto ma con cielo spesso nuvoloso o molto nuvoloso specie lungo il litorale. Prime piogge dalla sera tra agro pontino e ciociaria. Le temperature saranno in aumento, massime fino a 25°C, anche 26°C sulla Capitale, mentre si prevede vento forte di scirocco in serata”. Per domenica è attesa invece una giornata “forte maltempo con rovesci e temporali anche intensi tra notte, mattino e primo pomeriggio. I fenomeni potranno risultare localmente stazionari e a carattere di nubifragio con annesse criticità idrogeologiche, prestare attenzione. Le zone a maggior rischio saranno quelle a sud di Roma e tra le province di Frosinone e Latina, in particolare la piana del Iri, piana del Sacco, golfo di Gaeta, Formia e Cassino. Accumuli pluviometrici superiori ai 50mm sulla capitale. Le temperature minime saranno tra 15 e 18°C, massime tra 22 e 25°C”.

“L’inizio della prossima settimana - aggiunge ancora il meteorologo Brescia - sarà caratterizzato da una spiccata instabilità con piogge e rovesci alternati a schiarite su gran parte del Lazio e da un sensibile calo termico. Burrasca da Ovest-Sudovest nella giornata di martedì con forti mareggiate. Per restare sempre aggiornati sull’evoluzione, vi invitiamo a seguirci sulla app o sul sito di 3Bmeteo”.

Meteo Latina: le previsioni dell’ultimo weekend di settembre

Per quanto riguarda Latina, aggiunge infine l’esperto, sabato 24 settembre si prevede “tempo asciutto ma con parecchie nubi. Primi rovesci in serata. Domenica invece atteso forte maltempo con temporali e piogge intense specie nella prima metà di giornata. Accumuli superiori a 20-30mm sulla costa, anche 40-50mm nell’immediato entroterra. Inizio della prossima settimana tra instabilità e calo termico”.