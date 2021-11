Meteo Latina: ancora pioggia, da domenica calo delle temperature. Le previsioni per il weekend

Weekend instabile nella provincia di Latina e nel Lazio e tra domenica e lunedì crollo delle temperature. Questo quello che si prevede per questo ultimo fine settimana di novembre nel territorio pontino, ma anche nel resto della regione.

“Sul Lazio è atteso un weekend particolarmente instabile a causa di un affondo artico che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni -. Le piogge interesseranno in particolare i rilievi della regione con la quota neve che calerà da 1000 metri fino a 600 metri domenica, anche 500 metri nella giornata di lunedì. Sulla costa invece i fenomeni saranno a carattere di rovescio ma più sparsi e alternati a schiarite e temporanee pause asciutte. Sabato possibili temporali e locali grandinate tra le province di Latina e Frosinone. Temperature in forte calo tra domenica e l'inizio della prossima settimana. Venti burrascosi di Libeccio e mareggiata con onde oltre i 3 metri d'altezza.

Meteo Latina: le previsioni del fine settimana

Per quanto riguarda Latina nello specifico, aggiunge ancora l’esperto, “sarà un weekend molto dinamico a livello meteo”; come detto, si prevedono “piogge e rovesci alternati a pause asciutte e qualche timida schiarita. Precipitazioni più convinte nelle aree interne, possibili temporali nella giornata di sabato. Vento sostenuto, a tratti burrascoso, di Libeccio con mare agitato sulla costa. Temperature in forte calo tra domenica e lunedì, stazionarie tra venerdì e domenica”.