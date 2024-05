Meteo: settimana instabile nel Lazio, ma non ovunque. Le previsioni per Latina

Che tempo farà nella provincia di Latina e nel resto del Lazio in questa ultima settimana di maggio? A rispondere sono gli esperti di 3bmeteo.com che annunciano una settimana a tratti instabile nella nostra regione, con temporali sulle zone interne e fenomeni meno probabili verso le coste.

“L’anticiclone presente in avvio di settimana alle latitudini mediterranee subirà un indebolimento nei prossimi giorni, lasciando il posto a correnti nordoccidentali provenienti dal Nord Europa che determineranno un certo incremento dell’instabilità sulle zone interne della nostra regione, dove si formeranno alcuni rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane”, spiega il meteorologo Lorenzo Badellino.

La giornata di martedì 28 maggio “vedrà la genesi di qualche isolato piovasco sulle zone meridionali del Lazio, mentre altrove il clima si manterrà più asciutto in un contesto di nubi irregolari alternate a schiarite. L’instabilità andrà aumentando mercoledì, quando nel pomeriggio diversi rovesci e temporali fioriranno sull’Appennino, localmente anche di forte intensità, coinvolgendo le zone interne delle province di Viterbo, Roma e il Frusinate, mentre rimarrà all’asciutto la zona di Latina, così come tutti i restanti litorali dove prevarranno le schiarite. In serata - aggiunge l’esperto di 3bmeteo.com - si assisterà ovunque a una generale attenuazione dei fenomeni”.

Anche nella giornata di giovedì 30 maggio “una certa instabilità si formerà nel pomeriggio sull’area appenninica, con qualche locale rovescio, mentre condizioni più stabili sono attese tra venerdì e sabato. Sul finire della settimana - conclude Badellino -, tuttavia, una perturbazione in arrivo dal Tirreno potrebbe innescare un nuovo aumento dell’instabilità, con ritorno domenica di piogge e qualche temporale”.