Meteo a Latina, che tempo farà? Le previsioni per l’ultimo fine settimana di novembre

Ultimo fine settimana di novembre all’insegna del maltempo che colpirà gran parte del parte del Paese e anche la provincia pontina come il resto del Lazio. “Nel corso del weekend un vortice di bassa pressione dalla Spagna si porterà verso il Tirreno, attraversando successivamente il Sud Italia – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Già venerdì noteremo un aumento della nuvolosità con qualche pioggia su Sardegna, Liguria, più marginalmente tra Toscana e Lazio. Sarà tuttavia nel weekend che il maltempo entrerà nel vivo su parte d’Italia con l’ingresso sui nostri mari del vortice mediterraneo”.

Sabato 28 novembre: le previsioni a Latina

E le previsioni non sorridono neanche a Latina e alla provincia pontina. Come riporta il sito di 3bmeteo.com, a Latina sabato 28 novembre si prevedono “cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2633m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est”.

Domenica 29 novembre: le previsioni a Latina

Per domenica 29 novembre, invece si prevedono “nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.9 mm di pioggia”. Durante la giornata “la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2172m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso”.