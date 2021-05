Meteo Latina, che tempo farà nell’ultimo weekend di maggio? Le previsioni

Che tempo ci attende nell'ultimo fine settimana di maggio nella provincia di Latina mentre già si pensa anche al ponte del 2 giugno? Per il weekend si preannunciano sole e temperature ancora elevate, con punte anche di 28 gradi, resta ancora un po' di incertezza, invece, per i primi giorni del prossimo mese.

Secondo le previsioni del sito 3bmeteo.com, quella di sabato 29 maggio sarà una giornata caratterizzata da “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 12°C; i “venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso”.

Giornata “nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno” quella di domenica 30 maggio; la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Come detto incertezza ancora per quanto riguarda l’inizio della prossima settimana ed in particolare il ponte della Festa della Repubblica. Sole e temperature calde, anche fino a 27 gradi, si preannunciano per lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, mentre per il 2 giugno potrebbe affacciarsi anche qualche pioggi. Sempre secondo gli esporti del sito 3bmeteo.com, infatti, si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata”.