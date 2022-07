Meteo Latina, fine del caldo torrido e temperature in calo? Le previsioni

“Alta pressione africana in progressivo indebolimento nel corso della settimana, a favore di fresche correnti di matrice Atlantica; il tanto atteso stop al caldo è arrivato”: parola degli esperti di 3bmeteo.com che fanno una previsione di come sarà il meteo nella provincia di Latina e nel resto del Lazio in questa prima settimana di luglio.

“Sul Lazio il calo dei geopotenziali favorirà tra 7 e 8 luglio la formazione di temporali sulle aree appenniniche e nell'entroterra; temporali che potranno sconfinare alle pianure nella notte tra giovedì e venerdì - spiega Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com -. Precipitazioni localmente intense, specie lungo l'Appennino, e puntualmente anche a carattere grandinigeno. Temperature massime ancora piuttosto alte, con valori prossimi i 35-37°C nell'entroterra. La giornata di venerdì salvo residua instabilità tra notte e primo mattino, legata al transito del fronte freddo in quota, sarà caratterizzata da ampie schiarite ad eccezione del basso Lazio, e da un calo delle temperature che si porteranno su normali valori estivi. Segue una rotazione dei venti dai quadranti Nord-Nordest. Molto probabile un weekend stabile salvo possibile variabilità sulle aree appenniniche, in un contesto climatico caldo ma nella norma”.

Meteo Latina, le previsioni

Per quanto riguarda Latina, il meteorologo Ghisa prevede “tempo stabile e soleggiato sino a giovedì compreso. Qualche nube in più nel corso di venerdì, con rischio molto basso ma non escluso di brevi ed isolati piovaschi. Segue un weekend con sole prevalente. Temperature massime entro i 33-35°C, in calo da venerdì 8 luglio su normali valori estivi con venti in rotazione dai quadranti Nord”.