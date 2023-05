Meteo Latina, un fine settimana dal sapore estivo in provincia: le previsioni

Sarà un fine settimana dal sapore estivo quello che attende la provincia di Latina, come anche il resto del Lazio. Questo quanto ci dicono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per il weekend, con uno sguardo anche alla prossima settimana che nasconde però qualche brutta sorpresa.

"La prima fase, quella tra il 5 maggio e l’8 maggio - spiega il meteorologo Francesco Del Francia - risulterà caratterizzata da temperature di 2-3°C sopra le medie del periodo e da tempo stabile; il cielo sarà al più parzialmente offuscato da nubi alte e stratificate, specie tra domenica 7 e lunedì 8 maggio. La ventilazione risulterà a prevalente regime di brezza termica; con rinforzi pomeridiani da Ovest, quindi, sulle coste. A livello termico i valori massimi di Roma toccheranno i 26°C (27°C sull'Agro romano), Latina toccherà i 24°C, Viterbo e Frosinone i 24-25°C”.

La seconda fase, invece, quella tra l’8 maggio e il 14 maggio, aggiunge l’esperto, “vedrebbe condizioni progressivamente volte all'instabilità atmosferica, con calo termico associato sino a 3-6 °C rispetto ai giorni precedenti. In particolare, il tutto potrebbe iniziare già nel corso di lunedì 8 maggio, prima con maggiore nuvolosità, poi con locali piovaschi nell'entroterra (acquazzoni in Appennino).

Instabilità che tra il 10 e il 13 maggio potrebbe alternarsi a veri e propri passaggi perturbati più omogenei, con rovesci o locali temporali più diffusi, e che potrebbero interessare meglio anche le zone occidentali come la provincia di Latina, le coste romane e viterbesi. Tra sabato 13 e domenica 14 maggio - aggiunge Del Francia - ancora probabili condizioni spiccatamente instabili, più coinvolte le aree interne ma di tanto in tanto anche quelle costiere. Inutile spingersi in ulteriori dettagli visto lo scarto temporale ancora ampio", conclude il meteorologo che però spiega: "i maggiori accumuli pluviometrici potrebbero registrarsi su entroterra viterbese, reatino, tra Castelli romani e Monti Lepini-Ausoni e sul preappennino frusinate. Questa dinamicità in particolare sulle aree interne e nelle ore pomeridiane, potrebbe proseguire, a tratti, anche nei giorni successivi”.