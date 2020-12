Rovesci, temporali e possibili allagamenti in provincia: le previsione per 8 e 9 dicembre

Forte maltempo sul Lazio per la giornata di oggi, 8 dicembre e anche per domani. Nelle prossime ore, come conferma 3bmeteo.com si prevedono piogge e rovesci diffusi anche a sfondo temporalesco in tutta la regione.

"Possibili nubifragi, con picchi pluviometrici anche di oltre 50-60 mm tra viterbese e romano, fino a 70-80 mm su agropontino, Circeo e ciociaria, con punte di oltre 100mm non escluse soprattutto a ridosso dei monti Simbruini e sulla Meta. Possibili locali allagamenti e disagi. Neve copiosa in Appennino in generale dai 1200-1500 metri".

Il tempo sarà instabile anche nei giorni a seguire. Rovesci e temporali sparsi sono attesi per domani, mercoledì 9 dicembre, e in misura minore il 10 dicembre. Tutti i dettagli alla sezione meteo Lazio.