Meteo Latina, le previsioni per il fine settimana delle Palme. Allerta gialla per il vento nel Lazio

Quali sono le previsioni per il fine settimana delle Palme a Latina e nel Lazio? A rispondere come sempre gli esperti di 3bmeteo.com che tratteggiano il quadro della situazione per i giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile.

“Dopo la mitezza di questo venerdì 8 aprile - spiega il meteorologo Francesco Del Francia - noteremo un sabato a tratti nuvoloso e molto ventoso ma perlopiù stabile sino a sera; faranno eccezione locali e rapide pioviggini da nubi medie verso il tardo mattino nonché locale instabilità pomeridiana su reatino e Appennino frusinate. Un rapido peggioramento è però atteso tra metà serata e prime ore di domenica ad iniziare dai settori interni e appenninici con acquazzoni sparsi; veloci fenomeni che nottetempo si estenderanno a macchia di leopardo anche sulle altre zone interne (fenomeni di poco conto comunque). Dalle prime ore di domenica - aggiunge ancora l’esperto - farà ingresso anche aria un po' più fredda accompagnata da sostenuti venti di Grecale sul medio-alto Lazio; questo comporterà un calo della quota neve in Appennino sin verso gli 800 -1100m, questo poco prima dell'esaurimento degli ultimi fenomeni entro le prime ore di domenica. Migliora dal mattino di domenica con tanto sole nelle ore successive; temperature minime piuttosto contenute, ma valori massimi compresi tra 14 e 18°C; migliora ulteriormente con la nuova settimana con massime comprese tra 19 e 24°C”.

Meteo Latina: le previsioni per la settimana delle Palme

Per quanto riguarda nello specifico Latina, il meteorologo Del Francia prevede un “sabato ancora piuttosto ventoso con un vivace Libeccio e nuvolosità variabile o irregolare; non esclusa qualche fugace pioviggine verso metà giornata. Tempo stabile poi sino a tarda sera/notte mentre qualche veloce piovasco non è escluso nelle primissime ore di domenica, estremi termici compresi tra 11 e 17°C. Domenica che proseguirà con ampio soleggiamento e con modesta ventilazione settentrionale; lieve calo termico (specie in collina) con estremi di giornata compresi tra 8 e 17°C. Tanto sole anche con l'avvio della nuova settimana, temperature minime frizzanti ma valori massimi previsti in aumento anche sopra i 20-21°C”.

Allerta meteo nel Lazio

Un allerta meteo per il vento, però, è stata diramata per la giornata di domani. La protezione Civile ha infatti emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di sabato 9 aprile e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali specie sui settori costieri ed appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla su tutte le zone di allerta nel Lazio.