Meteo Latina, le previsioni per Ferragosto

Che tempo farà a Ferragosto? Questa la domanda che la maggior parte di noi si pone alla vigilia della giornata clou dell’estate, quella più attesa. E se oggi il sole è tornato a splendere dopo il maltempo di ieri, cellulare alla mano in tantissimi staranno consultando le previsioni per scongiurare qualche scherzetto del tempo.

Arrivano invece rassicurazioni da parte degli esperti di 3bmeteo.com che per lunedì 15 agosto prevedono bel tempo su Latina e provincia. Si attendono dunque “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata” con un lieve rialzo delle temperature: la massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. La pioggia potrebbe riaffacciarsi invece nella giornata di martedì 16 agosto: i cieli saranno "in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni” fanno infatti sapere gli esperti.