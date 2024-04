Meteo Latina: nuovo assaggio di clima simil estivo, poi con maggio cambia di nuovo tutto

Nuovo assaggio di bel tempo con un clima simil estivo, poi dall’inizio di maggio cambia di nuovo tutto. Sono degli esperti di 3bmeteo.com le previsioni per i prossimi giorni con riferimento alla provincia di Latina e al resto del Lazio, in considerazione anche della festività del Primo maggio.

Temporanea fase stabile e molto mite

“Dopo una fase instabile e freddina, il tempo è decisamente migliorato grazie a un temporaneo rinforzo dell'alta pressione - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni -. Tra oggi e martedì 30 aprile si prevede un periodo prevalentemente stabile e soleggiato, con solo qualche velatura o stratificazione di passaggio nonché cumuli diurni in Appennino con il rischio di qualche isolato e breve piovasco. Le temperature diventeranno gradualmente più miti, con massime che raggiungeranno valori più tipici della primavera se non addirittura simil estivi. All'inizio della settimana, le massime si avvicineranno ai 26-28°C in pianura, mentre le minime saranno generalmente superiori ai 10°C”.

A inizio maggio di nuovo le piogge e calo termico

Una condizione di bel tempo che sarà però seguita da un nuovo peggioramento a partire dal 1° maggio quando, aggiunge l’esperto, “una depressione in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale causerà un aumento della nuvolosità, con rovesci o brevi temporali in rapida estensione da Ovest verso Est. Perturbazione che nella giornata successiva si allontanerà verso levante lasciando tuttavia in eredità ancora un’atmosfera instabile che potrebbe così dar luogo a nuovi rovesci e temporali, specie diurni. Non andrà meglio neppure a seguire visto che nel fine settimana il tempo si manterrà variabile con ancora il rischio di nuovi rovesci o brevi temporali. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature con massime il 1° maggio sotto i 20°C, in ulteriore lieve calo poi entro il fine settimana”.

Meteo Latina: le previsioni

Nel dettaglio di Latina, entra più nello specifico il meteorologo Mazzoleni, il tempo sarà “ancora stabile e soleggiato sino a fine mese con al più qualche sparuto annuvolamento in transito ma con temperature in ulteriore rialzo; massime sino a 26/27°C tra lunedì 29 e martedì 30 aprile. Peggiora poi con l’avvio di maggio, stante il transito di una perturbazione il 1°, foriera di piogge e temporali di passaggio, mentre da metà settimana in poi il tempo si manterrà spiccatamente variabile con ancora il rischio di rovesci o temporali. Anche le temperature sono attese in calo nella seconda parte della settimana con valori anche sotto i 20°C”.