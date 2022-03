Meteo Latina, perturbazione in arrivo con la fine del mese di marzo: torna la pioggia

Dopo giorni dal sapore decisamente primaverile, stanno per cambiare le condizioni meteo nel nostro Paese e anche nella provincia di Latina. “Dopo mesi di egemonia dell'alta pressione, con solo qualche defaillance soprattutto al Sud, ora la situazione sta per cambiare radicalmente - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Correnti artiche dilagheranno sull'Europa centro-settentrionale e successivamente punteranno il Mediterraneo, smantellando letteralmente l'anticiclone e portando finalmente piogge e temporali su gran parte delle assetate terre d'Italia, anche al Nord”.

Piogge e temporali in arrivo

“Prima perturbazione in arrivo il 30-31 marzo - prosegue Ferrara -, con piogge e temporali che in questa prima fase colpiranno in modo particolare il versante tirrenico, ma finalmente anche il Nord Italia, sebbene dovrebbero essere coinvolte soprattutto le regioni di Nordest. Inizialmente diverse aree del Nordovest potrebbero infatti vedere poche precipitazioni, tuttavia nei primi giorni di aprile un ulteriore affondo artico dovrebbe rinnovare rovesci e temporali più direttamente anche su queste regioni, oltre che sul resto dello Stivale. Il tutto accompagnato da un netto rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi anche Ponente e Maestrale con raffiche talora superiori ai 70-80km/h su versante tirrenico, Sicilia e Sardegna.”

Anche le temperature in calo

“Le temperature molto miti di questi giorni diventeranno un ricordo, con ingresso di aria via via più fredda da Nord responsabile di un netto calo termico da fine mese, nell'ordine anche di 8-10°C se non oltre in montagna e a partire dalle regioni settentrionali - avverte poi l’esperto di 3bmeteo.com -. Contestualmente tornerà a nevicare su Alpi e Appennini dapprima a quote medio-alte, ma con fiocchi non esclusi fin sotto gli 800-1000m nei primi giorni di aprile.”

Meteo Latina: le previsioni

Previsioni queste che si confermano anche nel territorio pontino. La giornata di oggi secondo gli esperti di 3bmeteo.com sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, mentre per domani si prevedono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata con temperature tra i 7 e i 17°C. Qualcosa cambia poi mercoledì 30 marzo quando ci si aspetta una "giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco"; le temperature saranno tra gli 11e i 16°C. Pioggia che si prevede ancora nei giorni successivi, a cavallo tra la fine del mese e l’inizio di aprile.