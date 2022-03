Meteo Latina, perturbazione in arrivo con la fine del mese di marzo: torna la pioggia

Dopo giorni dal sapore decisamente primaverile, stanno per cambiare le condizioni meteo nel Lazio e anche nella provincia di Latina. "Finalmente terminerà questo lungo filotto di giornate asciutte che hanno contribuito a incrementare il pesante deficit idrico che ci portiamo dietro, ormai, da molti mesi. Tra 30 marzo e primi di aprile - siega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Del Francia - giungeranno delle perturbazioni foriere di precipitazioni su buona parte del Centro Nord Italia. Una notizia da tutti molto attesa, considerate le impellenti necessità inerenti il comparto agricolo, le falde acquifere in sofferenza, e purtroppo anche i molti incendi boschivi che le cronache ci hanno restituito".

Meteo Lazio: le previsioni

Per quanto riguarda nello specifico i territori del Lazio gli esperti prevedono per mercoledì 30 marzo "cieli coperti e rovesci diffusi, più strutturati tra mattino e pomeriggio iniziando dalle province settentrionali per poi interessare tutti gli altri settori; forte Scirocco sulle coste con temperature massime tra 13 e 16°C. Tra il 31 marzo e il 1° aprile ancora piogge e acquazzoni, ma anche qualche temporale in particolare sulle province di Roma, Latina e sul medio-alto viterbese; possibili però delle temporanee pause asciutte più probabili nella seconda parte di giovedì. Temperature poco variate con venti moderati di Libeccio, forti e rafficati lungo le coste. Tra il 2 e il 3 aprile - aggiunge Di Francia - è previsto il perdurare di una certa instabilità, rinvigorita dall'arrivo di aria più fredda alle medie quote atmosferiche; quota neve prevista in calo nei pressi dell'Appennino fin verso i 600/800m; un' evoluzione che necessita però di ulteriore conferme. Previsto un generale calo termico, specie in collina e in montagna".

Meteo Latina: le previsioni

Previsioni queste che si confermano anche nel territorio pontino. Mercoledì 30 marzo si attende un "cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi; forte ventilazione di Scirocco, specie sui litorali. Temperature massime sui 15-16°C". Tra il 31 marzo e il 1° aprile si attendono "ancora piogge e acquazzoni diffusi, probabile anche qualche temporale; saranno però possibili anche delle temporanee pause più asciutte. Forte Libeccio, temperature senza variazioni. Tra 2 e 3 aprile giungerà aria più fredda in quota responsabile di un generale calo termico nonché di nuova diffusa instabilità; non escluso - conclude il meteorologo Di Francia - qualche fiocco di neve sui Monti Lepini-Ausoni dai 600/700m".

Articolo aggiornato alle 15.40