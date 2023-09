Meteo Latina: le previsioni per il fine settimana. Caldo estivo domenica 17 settembre

Sarà un fine settimana all’insegna del caldo quasi estivo anche nella provincia di Latina. Queste le previsioni per il week end e soprattutto per la giornata di domenica 17 settembre quando il sole splenderà quasi ovunque in tutto il Paese, con poche eccezioni. Un weekend che nelle diverse regioni italiane sarà insidiato da alcuni forti temporali sabato e da una maggiore presenza anticiclonica, appunto, domenica.

Come si legge sul sito di 3bmeteo.com, infatti, “sabato è atteso un nuovo passaggio temporalesco su parte delle regioni settentrionali e a tratti anche al centro con fenomeni che potrebbero risultare anche intensi. Poco o nulla cambierà sul resto della penisola salvo qualche passaggio nuvoloso innocuo e nella giornata di domenica l'aumento della pressione al Centro-Nord garantirà una pausa soleggiata per tutti. Il denominatore comune sarà il caldo, anche intenso domenica su alcune regioni del Sud”.

Tendenza che si conferma anche nella provincia di Latina. Secondo le previsioni, sempre degli esperti di 3bmeteo.com, per sabato 16 settembre si attende una “giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno”; la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Ma è quella di domenica che sarà una giornata proprio dal sapore estivo. Si prevedono infatti, “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata” con una temperatura massima di 31°C, e minima di 20°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.