Meteo Latina, che tempo farà? Le previsioni per l’ultimo fine settimana di marzo

Bel tempo con sole splendente e temperature decisamente primaverili fino a venerdì mentre qualche nuvola comparirà nel fine settimana. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo per il prossimo weekend, l’ultimo del mese di marzo, nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Ma vediamo cosa dicono gli esperti di 3bmeteo.com.

Meteo Lazio: le previsioni per il weekend del 25, 26 e 27 marzo

“Fino a venerdì anticiclone e sole pieno sul Lazio con marcate escursioni termiche diurne: se infatti all'alba le temperature minime potranno scendere anche sotto i 6-7°C se non sfiorare lo 0°C sulle valli appenniniche, durante il pomeriggio si raggiungeranno i 19-21°C. Nel weekend — spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - si avvicina invece una depressione dal Nord Africa ma con effetti modesti sul Lazio. Nella giornata di sabato assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità di tipo medio-alto ma senza precipitazioni significative. Domenica generale variabilità con qualche occasionale pioggia o breve rovescio possibile, in particolare sui settori meridionali della Regione e in serata. Il clima diurno si manterrà comunque generalmente mite. Un cambiamento del tempo più incisivo potrebbe intervenire a fine mese, quando l'affondo di una saccatura dal Nord Europa dovrebbe innescare piogge e temporali questa volta più diffusi e accompagnati da un calo termico. Evoluzione, questa, che necessita di conferme”.

Meteo Latina: le previsioni per il fine settimana

Per quanto riguarda Latina, il meteorologo Ferrara prevede un “venerdì soleggiato con massime fino a 20°C. Sabato ancora sole prevalente ma con nubi irregolari di passaggio. Domenica variabile con nuvolosità a tratti estese; non escluso qualche fugace piovasco entro sera, ma di poco conto. Clima diurno comunque mite”.