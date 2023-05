Meteo Latina, l’estate si avvicina: le previsioni per l’ultimo fine settimana di maggio

Tregua dal maltempo e dalle precipitazioni in questi ultimi giorni di maggio, un mese decisamente piovoso anche a Latina e nella provincia pontina. Andamento che si conferma anche nel fine settimana dove le temperature in rialzo faranno assaggiare già un sapore estivo.

Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina sabato 27 maggio, si attendono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C; venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Ancora migliori le previsioni per domenica 28 maggio. I cieli, secondo gli esperti, saranno “in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge". La temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 16°C; venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.