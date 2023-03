Meteo Latina, dopo la pioggia torna il sole: le previsioni per il primo fine settimana di marzo

Dopo giorni di pioggia sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo quello che attende la provincia di Latina. Il primo weekend di marzo porta infatti buone notizie anche per i cittadini pontini.

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, sabato 4 marzo si attendono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata” e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Niente piogge neanche domenica quando sono previsti “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata”; più o meno stabili le temperature con la massima che sarà di 16°C e la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

Non sono prevista alcuna allerta meteo.