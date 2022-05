Meteo Latina, che tempo farà? Le previsioni per il fine settimana del 7 e dell'8 maggio

Dopo la giornata di oggi caratterizzata dal forte vento e dal cielo grigio, sembrano non destinate a migliorare le condizioni meteo in vista del fine settimana a Latina e nella provincia pontina. Ma quali sono le previsioni per il weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio?

Secondo quanto riporta il sito 3bmeteo.com, a Latina sabato si prevedono “nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio; schiarite in serata”. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Non va troppo meglio nella giornata di domenica quando, secondo gli esperti, ci saranno “nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata”. La temperatura massima sarà di 20°C, la minima di 14°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.