Meteo Latina: bel tempo nel fine settimana, ma giorno di San Valentino con la pioggia

Che tempo farà in questo secondo settimana di febbraio e nel giorno di San Valentino? A prevedere quali saranno le condizioni meteo nei prossimi sia nella provincia di Latina che nel resto del Lazio è l’esperto di 3bmeteo.com Francesco Del Francia

Le previsioni per il fine settimana

Per oggi, venerdì 11febbraio si prevedono “condizioni assolate e miti sul Lazio, seppur con nebbie tra notte e metà mattino sulle vallate interne, specie del Frusinate; nubi basse marittime sulla Maremma viterbese. Sabato nubi in aumento dal pomeriggio con isolati piovaschi sul Lazio centrale, non esclusi in serata in maniera rapida anche su Roma; moderato Grecale sull'alto Lazio a fine giornata”. Per domenica, invece attesi “nuvolosità variabile o irregolare, deboli spunti piovosi tra pomeriggio e sera sulle province di Rieti, Viterbo, Roma (minore probabilità sulle province di Frosinone e Latina); contesti generali prevalentemente asciutti e fenomeni comunque di poco conto”.

Piogge in arrivo a San Valentino

Per quanto riguarda il giorno di San Valentino, come aggiunge il meteorologo Del Francia, “largo a condizioni atmosferiche instabili o al più debolmente perturbate, con piogge sparse alternate però a momenti di pausa precipitativa; venti moderati/forti meridionali specie su aree costiere e sub-costiere. Prevista neve in Appennino dai 1300m circa. Martedì residua instabilità ma da mercoledì tornerà il tempo stabile con ennesima rimonta dell'alta pressione. Questa perturbazione dunque non risolverà il deficit idrico in cui versano diverse aree della Regione. Data la distanza temporale, seguiranno importanti aggiornamenti”.