Meteo Latina: “Rischio temporali e temperature in calo”. Le previsioni per l’inizio di agosto

“Rischio temporali forti questa volta non solo al nord ma anche al centro sud tra venerdì e sabato, con temperature che si porteranno anche sotto la media”: queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com anche per la provincia di Latina in vista dell’inizio del mese di agosto.

Le previsioni meteo a Latina e nel Lazio

Diamo infatti uno sguardo alle condizioni meteo che caratterizzeranno non solo il territorio pontino ma anche il resto del Lazio in questa settimana in cui si attende il primo vero break dal caldo dell’estate. “La prima settimana d'agosto inizierà all'insegna di un tempo ancora stabile e soleggiato sul Lazio, con caldo tipico dell'estate mediterranea - spiega Fabio Da Lio di 3bmeteo.com -; a tratti i valori termici saranno al di sopra della media raggiungendo i 32-35°C, salvo qualche grado in meno sulle coste. Tuttavia a partire da giovedì 3 agosto una perturbazione atlantica, associata ad aria più fresca in quota, porterà un deciso peggioramento dapprima al nord ma poi anche al centro. Nella seconda parte di venerdì si potranno attivare temporali localmente di forte intensità tra Viterbese e Reatino; la giornata di sabato sarà poi a rischio acquazzoni e temporali un po' ovunque, anche sulla Capitale, con temperature in calo. A seguire la situazione tornerà a migliorare”.

Per quanto riguarda Latina, aggiunge ancora il meteorologo, si attende “tempo soleggiato con caldo nella norma fino a giovedì e temperature massime fino a 32°C. Tra venerdì e sabato rischio per acquazzoni e temporali, specie in vista di sabato, con calo termico associato”.

“Estate in crisi tra il 3 e il 5 agosto in tutto il Paese”

“Agosto esordirà ancora una volta con un Italia divisa meteorologicamente divisa in due – aggiunge Edoardo Ferrara sempre di 3bmeteo.com -. Il nord infatti è in arrivo qualche nuovo temporale anche di forte intensità, specie su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche in Pianura Padana. Più stabile almeno fin a metà settimana al centro-sud, con caldo in nuova ma temporanea intensificazione: in particolare entro giovedì previsti picchi anche di 34-36°C al centro, fino a sfiorare anche i 38-40°C al Sud, Sicilia e Sardegna”.

“L’estate subirà invece una prima crisi tra il 3 e il 5 agosto – avverte Ferrara – ; una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà infatti l’Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico. La sua coda però raggiungerà anche l’Italia portando ulteriori temporali al nord giovedì 3, in successiva estensione anche al centro-sud tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo anche di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend. Proprio questi marcati contrasti termici con l’aria calda e umida preesistente, potranno creare i presupposti per fenomeni localmente violenti accompagnati da grandine grossa, nubifragi e colpi di vento non solo al nord ma questa volta anche al centro-sud. C’è però una buona notizia che riguarda la domenica: ad oggi dovrebbe essere in larga parte soleggiata ovunque con clima decisamente gradevole, anche se a tratti ventilato per residui venti di Maestrale e Tramontana specie al Sud”.