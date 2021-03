Torna il maltempo in provincia, domenica con vento e pioggia

L'allerta per avverse condizioni meteo della Protezione civile parla di forti venti e precipitazioni per 18/24 ore

Torna il maltempo sul territorio pontino nell'ultioma domenica senza le restrizioni dovute all'introduzuone della zona rossa. C'è infatti una nuova allerta meteo per la giornata di domani, 14 marzo.

La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni metereologiche dalle prime ore della mattinata di domani e per le successive 18/24 ore per venti di burrasca specialmente lungo la costa e nei settori montuosi. In provincia di Latina i cieli saranno molto nuvolosi al mattino quando sono previste anche piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.