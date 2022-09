Meteo Latina: sabato soleggiato ma domenica in arrivo vento e temporali

Condizioni meteo in progressivo peggioramento sul Lazio nel corso del fine settimanea. Impulsi instabili in quota favoriranno la formazione di temporali dal pomeriggio di oggi, sabato 3 settembre, a partire dai settori dell'alto Lazio, in particolare dalle aree costiere con estensione all'entroterra viterbese. "Andrà meglio altrove, tra sole e qualche innocuo annuvolamento sparso - spiega Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com - Ventilazione in rinforzo da S-SE specie su coste e subcoste. Segue una domenica fortemente instabile, con rovesci e temporali anche intensi di nuovo a partire dai settori costieri, dapprima tra Civitavecchia e Ostia, a seguire entro metà pomeriggio anche tra Anzio, Latina, Terracina e Golfo di Gaeta. Precipitazioni che si estenderanno gradualmente nel corso del pomeriggio all'entroterra, in particolare nel basso Lazio. Pertanto si segnala la possibilità di fenomeni molto intensi, prima sui settori costieri e successivamente tra pontino e frusinate, con puntuali grandinate e forti colpi di vento".

Le temperature saranno in calo. L'inizio della settimana sarà stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'anticiclone, con temperature massime di nuovo in aumento; valori entro 31-33°C nell'entroterra.