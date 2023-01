Meteo a Latina e nel Lazio, gli esperti: "Prima piogge e forte vento poi scenari più invernali"

Meteo in evoluzione nella nostra regione nei prossimi giorni. "Noteremo tre distinte fasi sul Lazio - spiega il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com - la prima fase, quella del 15 gennaio, con nubi ben presenti ovunque e tratti di pioviggini o deboli piogge tra le province di Roma, Viterbo e sul basso reatino, più sporadiche altrove. La seconda fase tra 16 e 18 gennaio con piogge in progressiva intensificazione e accumuli ingenti nelle aree pre-appenniniche: attenzione quindi alle possibili locali criticità idrogeologiche, restate aggiornati con gli Enti di Protezione Civile regionale e locale. Neve abbondante in Appennino dai 1300-1500m. Forte Libeccio con raffiche anche superiori a 75 km/h su coste e sub-coste. La terza fase, quella tra 19 e 21 gennaio, quando aria Polare marittima (con progressive infiltrazioni di aria artica) determinerà nevicate in Appennino sino a quote collinari; a carattere puntuale -da confermare- neve sulle medio-alte colline viterbesi, sul pre-appennino reatino e pre-appennino frusinate, non escluso anche qualche fiocco sui Castelli romani".

Per quanto riguarda nel dettaglio la nostra provincia, aggiunge l'esperto, dopo una domenica uggiosa e con qualche pioviggine, su Latina - tra il 16 e il 18 gennaio - si verificherà un netto peggioramento del tempo con rovesci e temporali, con precipitazioni più battenti nei pressi dei Monti Lepini-Ausoni. A livello termico, nelle varie giornate, si oscillerà mediamente tra 11 e 15°C. Attenzione anche ai venti di Libeccio che soffieranno forte su coste e rilievi con picchi di 55-80 chilometri orari.