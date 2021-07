Meteo Latina: arriva il primo break dell’estate. Temperature in calo e rischio piogge

Le previsioni di 3bmeteo.com per la settimana che inizia lunedì 12 luglio

Interesserà anche la provincia di Latina ed il resto del Lazio il primo vero break dell’estate: per la prossima settimana, infatti, si prevede un calo temperature e sono in arrivo anche le piogge.

“L’Estate 2021 avrà la sua prima seria defaillance nella prossima settimana, quando l’Italia verrà raggiunto da un vortice fresco in discesa dal Nord Atlantico responsabile di forti temporali e nubifragi questa volta non solo al Nord – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. Si inizia lunedì con primi forti temporali verso fine giornata su parte del Nordovest, in estensione a gran parte del Nord nel corso di martedì. Sempre martedì avremo anche un progressivo coinvolgimento delle regioni centrali a partire dalla Toscana. Tra mercoledì e venerdì l’instabilità potrebbe estendersi anche al resto del Centro e più occasionalmente al Sud con acquazzoni e temporali sparsi, oltre che ulteriori rovesci sulle regioni settentrionali. Attenzione: la preesistenza di aria calda e umida e l’ingresso teso del vortice, potrà innescare temporali localmente violenti a carattere di nubifragio, accompagnati da grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise forti raffiche di vento.”

“Il caldo africano farà una nuova veloce puntata sull’Italia nella giornata di lunedì, specie al Centrosud dove potremo superare nuovamente picchi di 35-37°C. Da martedì calo termico anche marcato a partire dal Nord, successivamente esteso anche al Centro, mentre al Sud la canicola africana dovrebbe venire smorzata solo da mercoledì. Le temperature potranno calare anche di oltre 8-10°C, con una generale rinfrescata, specie al Centronord” concludono da 3bmeteo.com

Le previsioni a Latina

Anche a Latina si assisterà ad un calo delle temperature con l’arrivo della nuova settimana. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, le giornate di lunedì 12 e martedì 13 luglio saranno caratterizzate da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con la colonnina di mercurio che supererà abbondantemente i 30 gradi, arrivando anche a 35 gradi proprio nella giornata di martedì. Il calo termico inizierà il giorno successivo con le temperature che scenderanno anche sotto i 30 gradi. Possibili piogge nella seconda parte della settimana.