Meteo Latina, l’anticiclone di Santa Lucia porta via il maltempo: ma quanto durerà il sole?

Fine del maltempo: con l’anticiclone di Santa Lucia torna finalmente il sole anche nella provincia di Latina, facendoci dimenticare per un po' della pioggia. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3bmeteo.com.

“Da lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è prevista la rimonta dell'anticiclone, questa volta di quelli potenti e intenzionati a stazionare su mezza Europa per diversi giorni - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -; l’alta pressione aprirà ad una fase di tempo stabile anche su gran parte d'Italia per diversi giorni, con quiete meteorologica in particolare al Centronord. Il Sud invece vedrà maggiore variabilità, con spifferi freddi dai Balcani che di tanto in tanto innescheranno qualche piovasco o modesta nevicata in Appennino, in particolare sul basso versante Adriatico. Al Nord torneranno le nebbie in Valpadana, talora fitte, con inversioni termiche talora marcate in montagna. Dal punto di vista termico infatti non mancheranno le gelate su pianure e vallate specie del Nord e sulle zone interne del Centro, ma in quota le temperature saranno in aumento”

Ma quanto potrebbe durare? “Stando alle ultime proiezioni questa situazione potrebbe protrarsi fino in prossimità del Natale, quando l'alta pressione potrebbe venire indebolita da irruzioni di aria artica dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Il tempo dunque potrebbe tornare a movimentarsi proprio in concomitanza delle festività natalizie. Seguiranno importanti aggiornamenti” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Latina per i prossimi giorni

Ma come sarà il tempo nella provincia pontina? Secondo le previsioni degli esperti, il sole durare per lo meno per l’intera settimana che inizia oggi. Oggi, secondo 3bmeteo.com, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi; la temperatura massima sarà di 11°C, la minima di 2°C mentre i venti saranno deboli. Anche domani, martedì 14 dicembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata; la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C. Stesso scenario anche per la giornata di mercoledì, ma con temperature lievemente più alte: 15°C la massima e 7°C la minima.