Meteo Latina, tempo variabile e temperature fino a 27°C: le previsioni per la settimana del 2 giugno

Tempo ancora variabile nei prossimi giorni nella provincia di Latina, come anche in tutto il resto del Lazio: queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com che annunciano comunque temperature ancora elevate, e che potranno raggiungere i 27°C nel territorio pontino e addirittura i 28°C nella Capitale, nella settimana che porta al ponte del 2 giugno.

“Una circolazione depressionaria, nel corso dei prossimi giorni, resterà attiva sul Mediterraneo meridionale, riuscendo a rinnovare instabilità, perlopiù diurna, anche sul Lazio - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni -. Tra martedì e giovedì le giornate saranno caratterizzate da mattinate ampiamente soleggiate, salvo qualche locale sparuto annuvolamento a ridosso dei monti, ma entro le prime ore pomeridiane frequenti rovesci e temporali si formeranno sui settori interni, sconfinando localmente su vicine pianure, coste settentrionali e pontino.

Anche nel ponte del 2 giugno - aggiunge l’esperto - la situazione non cambierà di molto. Anche se la depressione tenderà a spostarsi maggiormente verso Levante, la mancanza di una struttura anticiclonica sull’Italia meridionale favorirà ancora la formazione, nelle ore diurne, di locali rovesci o temporali, che interesseranno buona parte delle zone interne e occasionalmente anche le coste. Il tutto accompagnato da clima sì caldo ma senza eccessi”.

Meteo Latina, le previsioni

Per quanto riguarda Latina, aggiunge ancora il meteorologo Mazzoleni entrando più nello specifico, “ci attende un prosieguo di settimana all’insegna della variabilità con ampi spazi soleggiati al mattino e maggiori annuvolamenti, invece, nella seconda parte della giornata, con il rischio anche di qualche debole fenomeno martedì e nel corso del fine settimana”. Le temperature rimarranno stazionarie o in locale rialzo, e come detto, le massime potranno arrivare sino a 26/27°C.