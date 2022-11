Meteo Latina, dopo la parentesi del maltempo torna il sole: le previsioni

Dopo la breve, ma intensa, ondata di maltempo che nella giornata di venerdì 4 novembre si è fatta sentire forte soprattutto nel territorio del sud pontino torna il sole nella provincia di Latina. Sono queste le previsioni, almeno per l’inizio della settimana.

Nella giornata di venerdì, infatti, a causa di una tromba d’aria soprattutto nel territorio tra Formia, Minturno e Spigno Saturnia sono stati ingenti i danni; il forte vento è stato accompagnato anche da precipitazioni e un conseguente calo delle temperature dopo settimane di clima mite decisamente fuori stagione.

Ma come detto almeno per l’inizio della prossima settimana si prevede il ritorno del bel tempo. Per lunedì 7 novembre gli esperti di 3bmeteo.com prevedono “bel tempo con sole splendente per l'intera giornata” con la temperatura massima registrata che sarà di 21°C, la minima di 10°C mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Martedì i cieli saranno “in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata” con le temperature che si manterranno stabili. “Nubi sparse alternate a schiarite” sono attese invece per l'intera giornata di mercoledì 9 novembre con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; per quanto riguarda la temperatura la massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C.