Meteo Latina, Epifania con multe nubi e clima mite. Poi una rapida perturbazione

La fase stabile e anticiclonica delle ultime settimane ha riportato condizioni tipicamente primaverili sul Lazio, e nello specifico anche sulla provincia di Latina, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com che fanno una previsione delel condizioni anche in vista dell’ultima settimana delle festività natalizie, quella che porta all’Epifania.

“Le temperature fuori stagione e l'assenza di precipitazioni sono tutt'ora gli effetti del vasto anticiclone che sta interessando tutta la Penisola e nei prossimi giorni il copione rimarrà ancora lo stesso, con tempo stabile e clima mite. Nello specifico, nel corso dei prossimi giorni e durante il giorno dell'Epifania l'afflusso di correnti umide dal Tirreno porterà ancora molte nubi sui settori costieri e pianeggianti e qualche banco di nebbia sul frusinate. Tuttavia, non mancheranno delle schiarite durante le ore centrali del dì, specie sulle aree interne, con clima decisamente mite anche in Appennino. Condizioni che rimarranno stabili fino a sabato con tempo prevalentemente asciutto”.

Queste dunque le previsioni che interessano la provincia pontina e il resto del Lazio per buona parte della settimana. Ma diamo uno sguardo anche al weekend quando inizieranno a farsi sentire gli effetti invece di una rapida perturbazione.

“Tra domenica e lunedì -spiegano ancora gli esperti di 3bmeteo.com - una perturbazione atlantica in transito sulla Penisola porterà un probabile peggioramento delle condizioni meteo. Il rapido passaggio instabile porterà delle piogge a carattere sparso su gran parte del territorio, con fenomeni a carattere di rovescio in Appennino. Nei giorni a seguire un nuovo rinforzo dell'anticiclone riporterà condizioni stabili e ampiamente soleggiate. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo, specie nei valori massimi. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo da domenica. Mari che risulteranno generalmente poco mosso. Mosso o molto mosso tra domenica e lunedì”.