Meteo a Latina, che tempo farà nel weekend del Primo Maggio? Le previsioni

Fine setimana stabile e mite, anche se ventoso: le previsioni per il giorno della Festa dei Lavoratori e domenica 2 maggio. Prevista un'allerta gialla proprio per il vento

Che tempo farà nel weekend del Primo Maggio? Quanti si sono posti questa domanda con l’avvicinarsi del fine settimana anche in considerazione delle temperature gradevoli di questi ultimi giorni.

“Sabato 1 maggio partirà discreto, salvo già qualche pioggia sul Nordovest. Tuttavia - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - tra pomeriggio e sera è atteso un peggioramento al Nord con piogge e temporali localmente anche intensi, in particolare proprio in serata. Rovesci giungeranno anche al Centro a fine giornata, in primis sulla Toscana, ma localmente anche sul resto delle regioni centrali a partire dal Lazio. Al Sud nubi irregolari a tratti estese di passaggio, ma al più qualche fugace piovasco. Domenica 2 maggio ancora qualche rovescio o temporale sparso al Nord; andrà meglio al Centrosud con maggiore soleggiamento, salvo qualche residua pioggia sulla Toscana e in generale lungo l’Appennino”.

Meteo Latina: previsioni per il weekend del Primo Maggio

A fornire le previsioni per il fine settimana a Latina il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia. Il Primo Maggio sulla provincia di Latina "trascorrerà in compagnia della stabilità atmosferica seppur con nubi medio-alte anche molto compatte ad offuscare o ingrigire i cieli. Le massime si attesteranno tra 22 e 24°C, mentre la ventilazione sciroccale sarà molto sostenuta sulle coste". Domenica 2 maggio "potrebbe vedere qualche rapido piovasco nottetempo (ossia nelle primissime ore del giorno, specie verso i Monti Lepini-Ausoni) mentre seguirà una giornata assolata, seppur con massime in calo di qualche punto. Venti moderati occidentali con locali raffiche. Moto ondoso in netto aumento con mare sino a molto mosso". Uno sguardo anche alla prossima settimana. "Continueranno - conclude Francesco del Francia - condizioni stabili e miti anche con l'arrivo della nuova settimana, un possibile peggioramento potrebbe palesarsi tra giovedì e venerdì; ipotesi comunque da confermare".

Allerta gialla per il vento

Proprio per il vento nelle scorse ore è stata emessa dalla Protezione Civile del Lazio un’allerta gialla. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse indica che dalla tarda mattinata di sabato Primo Maggio, e per le successive 24-36, ore si prevedono sul Lazio “venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca fino a burrasca forte” e “mareggiate lungo le coste esposte”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.