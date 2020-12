Maltempo, Laziomar annuncia variazioni nei collegamenti con le isole

Maltempo in tutta la provincia di Latina, piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco e temperature più basse. E' stata diramata per la giornata di oggi, 2 dicembre, un'allerta meteo dal dipartimento della protezione civile regionale con allerta arancione per criticità idrogeologica.

Questa mattina il servizio Astral Infomobilità ha comunicato che, proprio per le condizioni meteo avverse, anche i collegamenti Laziomar con le isole pontine subiranno variazioni. La corsa Ponza - Terracina prevista per le 15,30 di oggi anticipa la partenza alle 11,15.