Nuovo peggioramento per il fine settimana: dal pomeriggio del venerdì precipitazioni e vento

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in arrivo per questo fine settimana. Il centro funzionale regionale ha reso noto che il dipartimento di protezione civile ha emesso un altro avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi, 16 luglio. Si prevedono in particolare sul Lazio e in provincia di Latina, per le prossime 30 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, in particolare sulle zone interne.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.