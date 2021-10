Peggioramento delle condizioni meteo: allerta dal pomeriggio per piogge

Il centro funzionale regionale ha diramato una nuova allerta meteo per oggi, sabato 9 ottobre, con criticità gialla sul territorio pontino

Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Lazio e in provincia di Latina. Il dipartimento della protezione civile riporta una previsione di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, dal pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, e per le successive 6-9 ore.

Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali delle precipitazioni previste e della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta, il centro funzionale regionale ha effettuato una valutazione dei livelli di allerta con criticità gialla per il pomeriggio di oggi in provincia di Latina.