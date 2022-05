Meteo Latina: è già estate. Prima ondata di caldo africano e temperature fino a 30 gradi

“E’ già estate; in arrivo la prima seria ondata di caldo africano, con temperature fino a 35°C”: queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per i prossimi giorni in Italia. “Prosegue e anzi si aggraverà l’anomalia meteo-climatica che ci portiamo avanti da mesi - dichiara il meteorologo di Edoardo Ferrara -; come se non bastasse la siccità che negli ultimi mesi sta fortemente penalizzando soprattutto il Centronord Italia, ora facciamo i conti anche con il caldo anomalo. L’estate sta infatti giocando da anticipo e ce ne siamo accorti tutti: temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della Penisola, con i primi 28-30°C. Le piogge, davvero poche, sono a carico esclusivo di temporali localizzati, che certamente non possono risolvere il serio deficit idrico in cui versano diverse aree d’Italia, tutto questo in un mese statisticamente piovoso o quantomeno instabile: l’estate sul calendario deve ancora arrivare, ma di fatto molti campi sono già secchi”.

Meteo Lazio: le previsioni

Per quanto riguarda il Lazio, aggiunge Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, ci attende “un mercoledì complessivamente variabile, caratterizzato da un mattino soleggiato su tutti i settori e da un pomeriggio più vivace con locale instabilità sul medio-basso Lazio; precipitazioni a carattere di locale rovescio o breve temporale a partire dalle aree pre-appenniniche del Frusinate in successiva estensione alle pianure, con interessamento dei Lepini ed entro tardo pomeriggio più attenuate e isolate anche sulle coste del basso Lazio. Possibili isolati acquazzoni sui comuni ad est della provincia di Roma, con locali piovaschi non esclusi entro prima sera anche su Roma e Agro Romano. Segue una fase stabile e soleggiata sulla regione, grazie al rinforzo ulteriore dell'alta pressione che garantirà almeno fino a domenica una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico estivo; caldo nelle ore pomeridiane con temperature massime che entro il weekend raggiungeranno punte di 30-32°C sulle pianure interne e nei fondovalle, mentre lungo la costa non supereremo i 26-28°C complici i venti a regime di brezza a tratti moderati”.

Meteo Latina: le previsioni

Più nello specifico, per quanto riguarda Latina l’esperto prevede un “mercoledì soleggiato, salvo qualche innocua nuvola in più entro tardo pomeriggio. Fase stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica. Clima estivo con temperature massime sin verso i 28-30°C. Venti deboli o moderati dai quadranti Ovest”.