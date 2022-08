Meteo Latina, fine settimana ancora molto caldo. Bollino rosso sabato 6 e domenica 7 agosto

Se per la prossima settimana, quella che porta al Ferragosto, è atteso un break dal grande caldo, le bollenti temperature saranno protagonisti nel weekend in tutto il Lazio in attesa proprio dell’annunciato calo termico.

“Tra venerdì e sabato attese massime nelle aree interne diffusamente oltre i 33/35°C con picchi locali sino a 38/39°C su Valle del Tevere e Ciociaria” dichiara il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. Per la giornata di sabato si prevede “sole e qualche annuvolamento con il rischio di nuovi temporali in sviluppo sull’Appennino meridionale e in locale sconfinamento su frusinate e romano nordorientale”, mentre per domenica un “incremento dell’instabilità nel corso del pomeriggio con ancora rovesci e locali temporali in Appennino ma isolatamente anche sul viterbese. Il tutto accompagnato da un calo termico con massime comprese tra 32 e 37°C. Ancora locali fenomeni diurni ad inizio della prossima settimana sulle aree interne”.

Fine settimana a Latina: le previsioni

A Latina il weekend, aggiunge meteorologo Mazzoleni, si prevede “ancora in prevalenza soleggiato anche se con temporanei annuvolamenti di passaggio nella seconda parte della giornata, avamposto dei temporali in sviluppo in Appennino. Massime comprese tra 34 e 36°C”. In particolare secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, quelle di sabato 6 e domenica 7 agosto saranno due giornate da bollino rosso, quello con livello di allerta 3, il più alto, che "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".