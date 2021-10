Meteo Latina e Lazio: ancora pioggia e rischio temporali, il maltempo non molla la presa

Dopo l’acquazzone della notte non migliorano le condizioni meteo nella provincia di Latina. Allerta della Protezione Civile in alcune zone del Lazio

Non si arresta l’ondata di maltempo che da ore ormai si sta abbattendo anche sulla provincia di Latina come sul resto del Lazio. Dopo la pioggia e il temporale di questa notte e di oggi, infatti, le previsioni non portano buone notizie.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, anche domani, mercoledì 6 ottobre, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite invece in serata. La temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 16°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

Ma la situazione non sembra destinata a migliorare neanche nel resto del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha fatto sapere che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Intanto, il maltempo della scorsa notte ha causato gravi disagi al traffico ferroviario sospeso dalle 1.50 sulla linea Roma-Napoli, via Formia (Fl7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (Fl8) tra Roma Casilina e Nettuno. La circolazione dei treni resta sospesa sia tra Roma e Latina sia tra Roma e Nettuno; la riattivazione, inizialmente ipotizzata per la tarda mattina di oggi è ora prevista dal gestore dell'infrastruttura non prima di venerdì 8 ottobre.