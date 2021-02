Neve nel weekend, alta l’attenzione a Latina e nel Lazio. Allerta anche per il forte vento

Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile. Allerta arancione per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri, gialla su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per vento

Rischio neve, temperature in calo, pioggia, vento: inizia all’insegna del maltempo il fine settimana anche nella provincia di Latina e nel Lazio. Come anticipato, i fiocchi potrebbero cadere anche su parte del territorio pontino e della regione nella giornata di domani, sabato 13 febbraio, mentre per domenica è previsto il ritorno del sole, ma con la colonnina di mercurio ancora in diminuzione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla sera di oggi, venerdì 12 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose”. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 18-24 ore, poi, si prevedono “temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Sempre dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono, ancora, “venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per neve su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Fine settimana 13-14 febbraio: le previsioni a Latina

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina domani si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; schiarite in serata”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C. Quella di domenica 14 febbraio, invece, sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge; la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C.