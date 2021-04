Meteo Latina, ancora pioggia e temporali: le previsioni fino a venerdì 23 aprile

Non accenna a placarsi il maltempo neanche nel territorio pontino. Intanto per oggi allerta meteo in alcune zone del Lazio

Si prevede ancora maltempo nella provincia di Latina come anche nel resto del Lazio, ancora oggi e nei prossimi giorni. Per la giornata di oggi, martedì 20 aprile, è stata infatti emessa una nuova allerta meteo che interessa alcune zone della regione, e la situazione non sembra destinata a migliorare neanche nei giorni a seguire.

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni ed orientali della Regione”, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 6-9 ore una allerta gialla idrogeologica sulle Zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene), e G (Bacino del Liri).

Le previsioni a Latina

Pioggia e temporali anche nella provincia di Latina in queste ore, con il maltempo che sembra destinato a non dare tregua ancora nei prossimi giorni. Dopo un legger stop dalle precipiptazioni domani, con una giornata in cui il tempo sarà “nel nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite”, secondo quanto riporta il sito 3bmeteo.com il ritorno della pioggia è previsto invece giovedì 22 aprile: nello specifico si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi" con un'attenuazione dei fenomeni in serata, mentre per il giorno successivo, venerdì 23 aprile, “nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco”.