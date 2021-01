Mateo Latina e Lazio: ecco il maltempo atlantico. Presvisti ancora pioggia e vento

Temperature in aumento rispetto ai giorni scorsi, ma peggiorano le condizioni meteo anche nella provincia pontina come nel resto del Lazio

Il maltempo torna a far visita nel Lazio e nella provincia di Latina, dove però le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni scorsi.

“Nei prossimi giorni tornano piogge, rovesci e venti anche forti sull’Italia – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Un vasto ciclone freddo abbraccerà gran parte dell’Europa coinvolgendo nelle proprie spire anche il nostro Paese, dove sono attese due perturbazioni. La prima ci interesserà tra giovedì e venerdì, determinando piogge e rovesci soprattutto al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; più ai margini il versante adriatico e il resto del Sud con precipitazioni più occasionali e maggiore spazio per schiarite. La neve cadrà sulle Alpi inizialmente dai 300-600m ma in rialzo a 500-1000m; sul Piemonte potremo invece avere a tratti neve a quote collinari. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale mediamente oltre i 1000-1500m”.

Nel weekend previsto il secondo impulso perturbato, che aggiunge Ferrara, “porterà piogge e rovesci questa volta soprattutto al Centrosud”. Ma le prossime giornate “saranno assai ventose su gran parte d’Italia, in particolare quelle di venerdì e di domenica”.

Le previsioni a Latina

Già nella gornata di oggi c'è stato un primo peggioramento delle condizioni meteo con le prime piogge nella provincia pontina. Come riporta il sito di 3bmeteo.com, a Latina domani, giovedì 21 gennaio, si prevedono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera”. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest”. “Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata” sono previsti invece per venerdì 22 gennaio con la temperatura massima registrata che sarà di 15°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest.