Meteo Latina, ancora caldo e temperature sopra i 25 gradi: le previsioni per il fine settimana

Ancora caldo e temperature sopra i 25 gradi a Latina e nella provincia pontina: buone notizie dalle previsioni del meteo per questo fine settimana del 14 e 15 maggio nella provincia di Latina.

Secondo quanto riporta il sito 3bmeteo.com, oggi sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con la temperatura massima registrata che sarà di 26°C, la minima di 13°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Stesso copione anche per la giornata di domenica 15 maggio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; la temperatura massima sarà di 25°C, la minima di 12°C e i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

E dando uno sguardo veloce anche alla prossima settimana, sarà ancora bello il tempo nel territorio pontino con le temperature che potranno salire ancora sfiorando anche i 28 °C.