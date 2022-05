Meteo a Latina e nel Lazio: le previsioni per la prima settimana di maggio

Tempo variabile nei prossimi giorni nella provincia di Latina come anche nel resto del Lazio. A rivelarlo sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com.

Come riferisce il meteorologo Stefano Ghisu nel Lazo la circolazione atmosferica “si mantiene debolmente instabile, per un mercoledì caratterizzato da variabilità con sole prevalente sui settori occidentali e costieri, mentre locale instabilità pomeridiano-serale interesserà le aree interne e appenniniche, specie del reatino e del frusinate con locali brevi rovesci o isolati temporali. Possibili piovaschi anche sul viterbese. Tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio è previsto il transito di una perturbazione più organizzata in risalita dal Tirreno, che porterà dapprima (giovedì) piogge in prevalenza deboli e più frequenti sull'alto Lazio, mentre venerdì saranno più diffuse con qualche rovescio diurno anche a carattere temporalesco”. Il weekend trascorrerà, aggiunge l’esperto, “tra sole, nubi irregolari e variabilità pomeridiana associata a locali rovesci ed occasionali spunti temporaleschi, più probabili nell'entroterra. Le temperature massime saranno primaverili, con valori diurni anche prossimi i 23-26°C; in leggero calo da sabato quando le correnti al suolo gireranno da Nord moderate”.

Meteo Latina: le previsioni

A Latina, si prevede un “mercoledì 4 maggio stabile e soleggiato. Le temperature massime saranno gradevoli spiega ancora il meteorologo Stefano Ghisu -, con valori entro i 20-22°C. Nuvolosità in aumento giovedì, più compatta entro sera ma con basso rischio di precipitazioni. Venerdì irregolarmente nuvoloso con possibili brevi tratti di debole pioggia”. Variabilità attesa nel weekend “con spazi soleggiati e nuvolosità a tratti irregolare associata ad occasionali piovaschi. Temperature massime in calo da sabato quando le correnti gireranno da Nord moderate” conclude l’esperto di 3bmeteo.com.