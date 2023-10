Meteo Latina, il caldo eccezionale non molla la presa. Ecco quando arriverà il vero autunno

“L’anticiclone africano non molla” ma “da metà mese avanza l’autunno col ritorno di pioggia e calo termico”. A fare una previsione è Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com. Un andamento che non si discosta di molto neanche nella provincia pontina dove domani, martedì 10 ottobre, le temperature massime potranno toccare anche i 31°C.

“La nuova settimana sarà praticamente estiva sull'Italia per via dell’anticiclone sub tropicale che continuerà a stazionare su mezza Europa; si prolunga così questa fase anomala con caldo eccezionale. Dopo quelli di domenica, nuovi record di caldo sono attesi fino a martedì con le piogge autunnali ancora rimandate” commenta Nucera.

La nuova eccezionale ondata di caldo per il periodo ha iniziato a estendersi verso l’Italia dopo aver portato il caldo record su Francia, Spagna e Inghilterra. Domenica sul Nord Italia le temperature hanno raggiunto picchi elevati per ottobre con punte di 32-34°C. I record del mese sono stati battuti a Piacenza, Torino, Bologna, Cuneo tanto per citarne alcuni. “Non si può parlare di ‘ottobrata’ - prosegue Nucera - perché questa si riferisce ad una fase stabile e con temperature miti ma di breve durata. Qui invece siamo di fronte proprio a una situazione anomala, tipicamente estiva, sia per intensità che per durata. Le temperature sono anche superiori ai 10-12°C rispetto alle medie tipiche del periodo”.

“L’anticiclone estivo tenderà ad attenuarsi da metà settimana in concomitanza di un primo calo delle temperature; ma il cambiamento vero e proprio non sarà immediato e bisognerà aspettare la metà del mese quando è atteso un avanzata verso sud del treno di perturbazioni e il ritorno delle piogge a iniziare dal Nord Italia con temperature in ulteriore diminuzione” concludono da 3bmeteo.

Meteo Latina: le previsioni

Una situazione attesa anche a Latina e nella provincia pontina. Ancora per tutta questa settimane infatti le temperature, soprattutto nelle ore diurne, saranno sopra la media con punte, appunto, anche di 31°C. Ma bel tempo con sole splendente è previsto almeno fino al week end. Secondo la tendenza degli esperti, come riporta sempre 3bmeteo.ocm, è atteso per la settimana prossima l’arrivo delle piogge e il calo delle temperature.