Maltempo, neve in provincia di Latina: imbiancate le cime dei monti pontini

Ancora maltempo in provincia di Latina, con i primi fiocchi di neve che hanno imbiancato anche le cime dei monti pontini. Questa mattina le vette dei Lepini apparivano imbiancate regalando uno scenario suggestivo, il primo di questo inverno. La colonnina di mercurio in questi giorni si sta progressivamente abbassando, dopo un dicembre con temperature decisamente fuori stagione; la neve è caduta copiosa già ieri sulla Semprevisa e nella serata anche su altre zone come quella di Rocca Massima. Imbiancato anche il Monte Redentore a Formia, nella catena degli Aurunci.

Intanto l'attenzione resta alta sul fronte maltempo. Una nuova allerta meteo è stata emanata ieri pomeriggio dalla Protezione Civile regionale valida dal pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, e per le successive 24-26 ore ma già da giorni la perturbazione si sta facendo sentire in diverse zone del territorio pontino. Nella serata di ieri una forte grandinata ha colpito le città di Apilia (foto in basso) e Latina.

Secondo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dal Dipartimento della Protezione Civile, dal pomeriggio di oggi si prevedono sul Lazio “nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati”. Previste anche “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali”; i fenomeni saranno accompagnati anche da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.